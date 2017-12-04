/ Тройная авария на трассе между Магнитогорском и Уфой попала на видео

Виновник ДТП сбежал с места происшествия, но позднее был задержан.

Вчера, 3 декабря, на трассе между Уфой и Магнитогорском в Кармаскалинском районе произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации ГУ МВД по Республике Башкортостан, 36-летний водитель «Хонды Аккорд» выполнял обгон и неверно рассчитал дистанцию до попутного «Фольксвагена Пассат». Произошло столкновение иномарок, после чего вторая вылетела на встречную полосу, где ее ударила «ГАЗель». Сам момент дорожно-транспортного происшествия сняла камера видеорегистратора. В результате аварии наибольшие повреждения получил немецкий автомобиль.

В аварии пострадали 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» и ее 16-летняя сестренка. Водитель «Хонды» место аварии покинул, бросив машину. Вскоре он был задержан, рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности. — сообщили в ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.