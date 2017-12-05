/ Полицейские задержали наехавшего на медика жителя Агаповского района

Мужчина скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего страдать.

Жителя Агаповского района задержали после инцидента с медиком. Мужчина наехал на врача после того, как тот прибыл на вызов. Медицинская помощь требовалась супруге автомобилиста. После ДТП водитель оставил место аварии, после чего его объявили в розыск.

По данному факту в Отделе МВД по Агаповскому району возбуждено административное производство по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас по решению суда задержанный подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на одни сутки. Отметим, что травмы, нанесенные врачу, оказались незначительны, медицинский работник с заявлением в полицию не обращался.