Челябинская студентка получила стипендию Оксфордского российского фонда

Анастасия Шишкова занимается изучением микроблога Дональда Трампа в «Твиттере».

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Студентка ЧелГУ Анастасия Шишкова получила стипендию Оксфордского российского фонда за изучение «Твиттера» действующего президента США Дональда Трампа. Магистрантка вошла в число 30 победителей конкурса для российских студентов магистратуры и аспирантуры.



Всего отборочная комиссия во главе с социологом, руководителем экспертного совета Лаборатории социальных наук SSL Виктором Вахштайном рассмотрела около 350 кандидатур. Соискатели стипендии специализируются на социологии, экономике, городских исследованиях, политических исследованиях и на проблемах правоприменения.

«Сначала мы проходили онлайн-собеседование, где представили результаты уже проделанной в университете научной работы. Затем нас разделили на группы, и вскоре перед нами поставят конкретные научные задачи. Это будут кейсы, которые станет возможным применить в жизни. Итоги работы мы лично представим в Оксфордском университете в Великобритании в 2021 году, если будут открыты границы»,— рассказала сайту «Первый областной» Анастасия Шишкова.

Девушка отметила, что с социальными сетями связана и её магистерская работа по политологии. Анастасия Шишкова пишет диплом по твиттер-дипломатии, рассматривая возможности её влияния на взаимоотношения между странами. Предметом изучения для магистрантки является «Твиттер» Дональда Трампа.