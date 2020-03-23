Южноуральцы атакуют горячую линию по коронавирусу

Жители Челябинской области сообщают о приездах коллег, друзей, соседей из-за границы.

Послушать 00:00

На горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области продолжает поступать большое количество звонков. Об этом корреспонденту медиахолдинга ОТВ рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Звонков на горячую линию поступает очень много, звонят люди, обеспокоенные состоянием своих коллег, знакомых и соседей. Я ещё раз напоминаю, что с 18 марта действуют новые правила в отношении всех прибывающих из-за рубежа: если раньше это были только семь стран, в которых был превышен эпидпорог по коронавирусу, то сегодня это абсолютно все граждане, прибывающие из-за рубежа, включая и Таиланд, и Египет, и Объединённые Арабские Эмираты, и все остальные страны. Поэтому это надо иметь ввиду и сразу же обращаться на горячую линию Минздрава»,— сообщила Ирина Гехт.

Также она добавила, что на сегодняшний день все алгоритмы отрабатываются, создаётся Единая информационная система по обмену данными с МВД, Минздравом и Роспотребнадзором. В работу включилась и участковая уполномоченная полиция: сотрудники МВД будут сопровождать медицинский персонал и проверять соблюдение карантинного режима.

«Поэтому я ещё раз обращаюсь к нашим гражданам, что соблюдать карантинный режим необходимо, что его нарушение влечёт за собой административные взыскания вплоть до уголовных, если подтвердятся случаи заражения других. И не забывайте о горячей линии Минздрава»,— добавила первый вице-губернатор.

Напомним, номер горячей линии Министерства здравоохранения Челябинской области 8 (351) 240-15-16.