/ Комфортную городскую среду и цифровизацию городов обсудят на выставке «Иннопром»

Международное мероприятие пройдет в 8 раз.

В соседнем мегаполисе Екатеринбурге пройдет выставка «Иннопром». Это традиционное мероприятие, созданное для общения и обмена опытом экспертов в разных сферах промышленности. За два дня, 10 и 11 июля, организаторы намерены обсудить инновационную активность предприятий, цифровизацию промышленности, городов, цепочку инноваций, обсудят комфортную городскую среду.

«Иннопром» позволяет установить прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной продукции. 4 выставки объединяют самые инновационные секторы промышленности на одной площадке. Деловая программа подразумевает 150 бизнес-сессий. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы «Иннопрома».

Ознакомиться с программой «Иннопрома» и подать заявку на участие можно здесь.