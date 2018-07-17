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/ Предметы гардероба русских модников покажут челябинцам

Предметы гардероба русских модников покажут челябинцам

Камзолами, табакерками и шпагами вдохновляются именитые дизайнеры.
сегодня в 08:33
  |  Культура

Русские модники XVIII века носили не простые камзолы и кафтаны. Одежда того периода не отличалась по красоте и изяществу от женского костюма. Предметы гардероба изобиловали вышивкой, рюшами, пуговицами. Чтобы украситься, модники использовали запонки, кольца, пряжки, часы, шпаги, табакерки и даже зрительные трубки.

Все это покажут челябинцам на выставке «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века». Все экспонаты из фонда Государственного исторического музея. Кроме того, из архивов вынут портреты модников, гравюры и модные журналы.

Отдельная часть экспозиции показывает преемственность современной моды от XVIII века. На выставке экспонируются мужские коллекции модных домов Gucci, Moschino и Dolce&Gabbana, при создании которых дизайнеры черпали вдохновение у модников прошлых столетий. Подобные веяния в очередной раз доказывают, что мода имеет способность возвращаться и никогда не теряет своей актуальности. — рассказали сайту «Первый областной» в Государственном историческом музее Южного Урала.

Выставку можно будет посетить с 17 июля. Все экспонаты расположатся в Малом выставочном зале (улица Труда, 100). Экспозиция будет доступна до 21 октября.

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