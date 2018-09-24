/ Информация о госимуществе Челябинской области появилась в общем доступе

Раньше эта информация не обнародовалась.

На сайтах правительства и министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области размещен реестр государственной собственности региона. В опубликованной информации содержатся сведения об объектах имущества Челябинской области, их местонахождении, характеристиках, целевом назначении, а также ограничениях использования.

Эта информация теперь доступна, в том числе и для предпринимателей, они могут всегда получать самую оперативную информацию о том имуществе, которое есть в собственности Челябинской области, выходить с предложением о покупке этого имущества, либо о возможности взять его в аренду. Данные обновляются ежемесячно. Опубликованная информация доступна всем в любое время суток. — отметил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.

В реестре уже описано более 20 тысяч объектов недвижимого и 120 тысяч объектов движимого имущества. Обнародование реестра госимущества области проведено для содействия развитию конкуренции и открытости деятельности органов исполнительной власти.