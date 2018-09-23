/ Концерт «Равный равному. Танцы» состоялся в Челябинске

Главными его участниками стали люди с ограниченными физическими возможностями.

Финал проекта «Равный равному. Танцы» состоялся в челябинском ДК ЖД. Танцевальный проект, главными участниками которого стали люди с ограниченными возможностями здоровья был организован инклюзивным клубом «Наше Место». За победу в финале боролись три коллектива, хореографами и наставниками которых стали известные постановщики номеров для шоу «Танцы» Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко и Игорь Рудник. Как рассказал сайту 1obl.ru Алексей Карпенко, при работе с людьми с ограниченными возможностями важно понять, что все ограничения происходят в голове у человека, а к своим подопечным хореографы относятся как к обычным людям.

Ограничений не чувствуется, они больше все-таки в головах. Специфика работы отличается, но это опять же пункты, которые у нас в голове. Чем проще мы к этому относимся, чем меньше делаем акцента на этом, тем продуктивнее происходит работа. Каждый хореограф и режиссер, и психолог одновременно. Если ты хочешь результат, тебе надо залезть немножко в голову и запустить в свою голову их, тогда, в процессе обмена, произойдет какое-то чудо. Мы относимся к своим подопечным как к обычным людям, не даем никаких послаблений, и иногда даже ловим себя на том, что мы можем где-то жестко пошутить. Но ребята реагируют очень хорошо, с самоиронией. — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Карпенко.

Всего в финальном шоу участвовало три коллектива. Это команды «Парадокс», в составе которой люди на колясках и волонтёры, совместно с Театром Танцевальных миниатюр «Hi-Tech», наставником которых был Игорь Рудник, коллектив «O.G.C.», где выступали люди с нарушением слуха и ДЦП вместе с группой LiL' MaKeRz, с наставником Алексеем Карпенко, и коллектив «ТанцДем», в составе которого были слабослышащие, волонтеры, Театр современного танца «ЮЛА», наставником которых была Екатерина Решетникова. Напомним, подготовка к финальному шоу сопровождалась регулярными тренировками на протяжении полутора лет.