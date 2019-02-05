/ «Агростартапом» помогут начинающим фермерам в 2019 году

Регион вдвое увеличит грантовую поддержку для сельских предпринимателей.

В Челябинской области по инициативе губернатора Бориса Дубровского вдвое вырастет целевая поддержка фермерских хозяйств. На эти цели будет направлено 244 миллиона рублей, что в два раза превышает прошлогодние субсидии. В 2018 году фермеры также получили в 2,5 раза больше денег: 114 миллионов место 44.

Нам важно поддерживать малый бизнес на селе — фермеров. Вложенные бюджетные деньги обеспечивают приток продукции на рынок. С другой стороны, это занятость населения: фермерство — зачастую семейный бизнес, но эта форма не мешает предпринимателям трудоустраивать и своих односельчан. Поэтому мы будем расширять грантовую поддержку, содействовать развитию фермерского дела. — отметил глава региона Борис Дубровский.

В 2019 году в Челябинской области начинает функционировать региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В рамках проекта будут учреждены гранты для малых форм хозяйствования под названием «Агростартап». Их смогут получить сельские предприниматели, зарегистрировавшие фермерское хозяйство в этом году. Размер гранта — 3 миллиона рублей.

В рамках регионального проекта также предусмотрены субсидии на закупку сырья для сельскохозяйственных кооперативов. Сбсидии полагаются и региональному центру компетенций, которым станет МФЦ «Территория бизнеса». Всего на эти цели направят 84,2 миллиона рублей. 96% этих средств будет предоставлено федеральным бюджетом.

На финансирование грантов начинающим фермерам в 2019 году направят 90 миллионов рублей. До 30 миллионов получат семейные животноводческие фермы, 20 миллионов будет направлено на гранты для кооперативов.