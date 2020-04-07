Инфекционист ответит на вопросы южноуральцев в прямом эфире ОТВ

Елена Корнеева станет гостем в программе «Большая студия» на ОТВ.

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Несмотря на нескончаемые потоки информации о коронавирусе в СМИ, жители не перестают задавать вопросы. Звонки поступают ежедневно не только на специально организованные горячие линии, но и в редакции телеканала ОТВ и сайта «Первый областной». Авторы программы «Большая студия» нашего медиахолдинга, предлагают жителям задать их Елене Корнеевой, врачу инфекционисту ГКБ № 9, которая станет гостем в студии.

«В чем особенности новой инфекции? Что сейчас происходит с теми, кому поставили диагноз „коронавирус“? И, если в Челябинской области говорят о четверых выздоровевших, то как их лечили? Ведь о коронавирусе сейчас мало что неизвестно!», — рассказала автор программы «Большая студия» на ОТВ Анастасия Плотникова.

Медиахолдинг ОТВ запускает сбор вопросов, на самые интересные из которых Елена Корнеева ответит в прямом эфире «Большой студии» в среду, 8 апреля, в 19:30, на телеканале ОТВ. Жителей призывают записать видео или текстовые сообщения и разместить их под постомв группе «Первого областного» во «ВКонтакте».