Инженерная смена «Юниоры AtomSkills» проходит в Снежинске

В ней принимают участие школьники от 14 до 17 лет.

Завтра, 21 августа, в Снежинске завершится десятидневная смена Всероссийской проектной инженерии «Юниоры AtomSkills». Она организована в рамках реализации четырехстороннего «Соглашения о сотрудничестве между РФЯЦ-ВНИИТФ, администрацией Снежинска, НИЯУ МИФИ и АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом».

Главная цель смены — развитие системы ранней профориентации и подготовки кадров в соответствии с отраслевыми и международными требованиями к уровню профессиональных компетенций. А задачами являются вовлечение школьников в движение «Юниоры АтомSkills», а также развитие интереса в сфере инженерно-технического творчества и проектной деятельности, создание условий для освоения и развития инженерно-технических и социальных компетенций.

В инженерной смене «Юниоры AtomSkills» участвуют более сотни школьников от 14 до 17 лет. Все они победители чемпионатов WorldSkills Junior, проектных и инженерных школ, соревнований, олимпиад из разных уголков страны.

«Движение нацелено на разную целевую аудиторию: школьники, их родители, студенты и преподаватели ВУЗов, педагоги школ», — рассказала Наталья Киселева, менеджер проектов Корпоративной Академии «Росатом».

Основной площадкой для проведения мероприятий стал Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, на базе которого организована работа по двум направлениям: проектному и инженерному. Здесь школьники знакомятся с работой открытых лабораторий «Цифровые технологии», «Лазерные технологии» и «Аддитивные технологии».

А на территории лагеря «Орленок» разместили гостей смены, где также предлагаются варианты активного досуга. Каждый день связан с переездами, командной работой и разработкой собственных проектов. На протяжении всего времени участники вовлечены в антропологическую программу, нацеленную на развитие навыков самоорганизации, построения эффективных коммуникаций, проектирования индивидуального образовательного маршрута, работы в команде с учеными и преподавателями ВУЗа, наставниками и инженерами предприятий атомной отрасли, победителями чемпионатов AtomSkills и WorldSkills для решения значимых научных, социальных и производственных задач.

«Я первый раз участвую в подобной смене. Это новый опыт, мне очень нравится, здесь все хорошо организовано. Также нравится, что преподаватели активно идут на контакт с учениками, и если нам что-то непонятно — все объясняют», — поделился участник Денис Цурпал, проектной инженерной смены «Юниоры AtomSkills».

После подведения всех итогов участники «AtomSkills» узнают, кто справился с заданиями лучше всех, и был удостоен символического «Билета в профессию», как лучший по каждой из компетенций инженерного направления.