/ Борис Дубровский вошел в ТОП-5 губернаторских инициатив

Обращение главы региона к Сергею Шойгу высоко оценили на федеральном уровне.

Призыв губернатора Челябинской области к министру обороны России обеспечить безопасность призывников вошел в рейтинг повестки губернаторов России. Инициатива оказалась на пятом месте. Подборку составил фонд «Петербургская политика».

Глава региона обнародовал обращение после череды смертей южноуральских солдат-срочников.

Прошу вас, уважаемый Сергей Кужугетович, дать поручение принять все необходимые меры к обеспечению безопасности военнослужащих по призыву, недопущению повторения трагических ситуаций и наказанию виновных. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в обращении министру обороны России Сергею Шойгу.

Вскоре после обращения стало известно об еще одном инциденте. Южноуральский солдат получил ранение в голову в Амурской области. Молодого человека госпитализировали. Он подключен к аппаратам и не выходит из комы.

