/ Суд лишил озерскую сотрудницу полиции имущества на 14 миллионов рублей

Госслужащая не сумела подтвердить доходы, позволяющие подобные покупки.

В Озерске прокуратура ЗАТО провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части справок о доходах и расходах госслужащих. Было установлено, что одна из сотрудниц УМВД города с 2012 по 2014 год заработала порядка 1,5 миллионов рублей, однако за один только 2015-й год она приобрела движимое и недвижимое имущество на 14 миллионов рублей. Это жилое и нежилое помещение, два автомобиля.

В связи с тем, что служащим не представлено достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на законные источники дохода, прокурор города направил в суд исковое заявление с требованиями обратить в доход Российской Федерации недвижимое и движимое имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Озерский городской суд Челябинской области в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры. — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.