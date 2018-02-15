/ Еще одна ледовая арена появится в Челябинской области

Новый объект на 400 зрителей возведут в Озерске.

Соглашение о строительстве ледовой арены подписали на Российском инвестиционном форуме сегодня, 15 февраля, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и представитель АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов» Михаил Иванов.

Новая ледовая арена получила название «Высота». Строительство планируют начать во втором полугодии 2018 года и завершить в 2019 году. Арену оборудуют для занятий хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, мини-футболом, волейболом и баскетболом, также планируется возведение тренажерной площадки. Наблюдать за спортивными соревнованиями там смогут 400 зрителей.

Озерск — та точка роста в Челябинской области, где можно и необходимо воплотить сценарий комплексного развития экономики и социальной сферы. Город на днях официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития, это означает, что сюда придут инвесторы, появятся новые рабочие места. Строительство ледовой арены — это один из шагов, направленных на то, чтобы социальный комплекс и индустрия семейного отдыха соответствовала по темпам развития тем задачам, которые стоят перед бизнесом. — пояснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Строительство обойдется в 500 миллионов рублей. Деньги на это выделит область, группа ЧТПЗ и ПО «Маяк».

