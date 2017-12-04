/ 50-летнюю жительницу Южного Урала осудят за кражи в областном центре

Женщина пользовалась доверием детей, проникая в квартиры пострадавших.

В ближайшее время в Металлургическом районе Челябинска начнется суд над 50-летней подозреваемой. По версии следствия, женщина использовала доверчивых детей и входила в квартиры. Отвлекая маленьких хозяев, женщина находила деньги и драгоценности и присваивала их себе. Всего от действий преступницы пострадало минимум 9 человек.



Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летней жительницы Варненского района. Она обвиняется в 9 эпизодах совершения преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что общий ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается более чем в 1 миллион рублей.



Ранее женщина уже привлекалась за совершение аналогичных преступлений. Она освободилась из мест лишения свободы в декабре 2016 года, после чего вновь занялась «работой» по известной схеме.