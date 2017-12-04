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/ 50-летнюю жительницу Южного Урала осудят за кражи в областном центре

50-летнюю жительницу Южного Урала осудят за кражи в областном центре

Женщина пользовалась доверием детей, проникая в квартиры пострадавших.
сегодня в 11:13
  |  Общество

В ближайшее время в Металлургическом районе Челябинска начнется суд над 50-летней подозреваемой. По версии следствия, женщина использовала доверчивых детей и входила в квартиры. Отвлекая маленьких хозяев, женщина находила деньги и драгоценности и присваивала их себе. Всего от действий преступницы пострадало минимум 9 человек.

Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летней жительницы Варненского района. Она обвиняется в 9 эпизодах совершения преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что общий ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

Ранее женщина уже привлекалась за совершение аналогичных преступлений. Она освободилась из мест лишения свободы в декабре 2016 года, после чего вновь занялась «работой» по известной схеме.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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