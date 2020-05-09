Импровизированный концерт во дворе дома устроили для ветеранов ВОВ в Челябинске

Ветеранов также поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Сегодня, 9 мая, из-за режима самоизоляции во дворе одного из домов на улице Братьев Кашириных в Челябинске на импровизированной сцене поздравили двух ветеранов Великой Отечественной войны. Одного из ветеранов встретил глава Челябинской области Алексей Текслер и тоже посмотрел концерт. На месте работали корреспонденты ОТВ.

Шелков Моисей Борисович, рядовой гвардии, вышел во двор в сопровождении своей семьи ещё до прибытия губернатора. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», орденами Красной звезды и Отечественной войны.

Последнего ветерана Уральского добровольческого отряда танкового корпуса, 95-летнего Николаева Владимира Федоровича, участника Курской битвы, прямо у подъезда встретил губернатор. В целях безопасности он не стал обниматься с ветераном и проводил его до импровизированной концертной площадки.

«В следующий раз обязательно обнимемся, когда победим коронавирус, и поздравим вас как положено, торжественно проведём все мероприятия»,— пообещал губернатор.

Поздравлять ветеранов прибыли и участники автопробега ретро-техники. Они устроили настоящий концерт для ветеранов с песнями и плясками. А по окончании небольшого, но значимого мероприятия Алексей Текслер вручил участникам войны цветы и ещё раз поздравил с 9 мая.

«Дорогие ветераны, с Днём Победы! Спасибо вам за ваш подвиг, за то, что вы дали нам жизнь, сохранили для нас мирное небо. Благодаря вам мы физически можем ходить по этой земле. Спасибо вам огромное, низкий от нас всех поклон! Берегите себя, всех благ!»— пожелал губернатор.

Несмотря на все ограничения, праздник удался: ветераны возвращались домой с улыбкой на губах.