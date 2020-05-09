Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню

Прямо оттуда глава региона поздравил всех южноуральцев с праздником.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 9 мая, возложил цветы к Вечному огню и прямо оттуда поздравил южноуральцев с праздником Великой Победы.

«Дорогие земляки, дорогие наши ветераны, поздравляю вас с Днём Великой Победы. 75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. И мы благодарим поколение победителей, благодарим наших ветеранов за мирное небо над головой, за жизнь наших детей»,— сказал губернатор.

Также он отметил, что Челябинская область внесла значительный вклад в победу. Здесь работали и промышленные предприятия, и сельское хозяйство. Огромное количество оборудования было произведено на Южном Урале. И здесь, в Челябинске, был центр управления военной промышленности страны.

«Мы встречаем этот юбилей в непростых условиях, в условиях борьбы с другим врагом — коронавирусом. Но я уверен, что мы вместе справимся и с этой напастью и уже скоро выйдем на наши улицы и пройдём в шествии Бессмертного полка, а также проведём Парад Победы. Вечная слава героям!»— добавил Алексей Текслер.

Также глава региона пожелал южноуральцам счастья, здоровья, мирного неба над головой и призвал беречь себя и своих близких.