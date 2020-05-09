Алексей Текслер принял участие в акции «Бессмертный полк online»

Глава региона рассказал о своём дедушке.

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В связи с эпидемией коронавирусной инфекции шествие Бессмертного полка перенесено на неопределённый срок. Однако сегодня, 9 мая, его проводят онлайн, и очень многие присоединились к данной акции. Не прошёл мимо и губернатор Челябинской области Алексей Текслер: глава региона рассказал о своём дедушке.

«Хочу рассказать о своём герое. Это мой дедушка Зотов Анатолий Михайлович 1924 года рождения. В возрасте 18 лет был призван в ряды Красной армии. Воевал на ленинградском фронте. Был истребителем танков. На передовой стрелял из противотанкового ружья. Был ранен. Награждён медалью „За боевые заслуги“. Я очень люблю и горжусь своим дедом»,— рассказал губернатор.

Напомним, сегодня утром глава Челябинской области положил цветы к Вечному огню и поздравил всех жителей Южного Урала с 75-летним юбилеем со дня Победы в Великой Отечественной войне. Алексей Текслер отметил, что Челябинская область сыграла большую роль в победе над фашистами, и Челябинск являлся центром управления военной промышленности страны.