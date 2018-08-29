/ Две новые улицы и сквер Челябинска получили имя

Одна из них названа в честь бывшего городского главы.

Улица имени Петра Туркина появится в Курчатовском районе. Об этом говорится в официальном заявлении челябинской городской Думы. Пётр Туркин был главой Челябинска в 1894 — 1900 и 1915 — 1917 годах, а также известен как автор афоризма «Критиков много, работников же всегда не хватает».

В Курчатовском районе появится улица Петра Туркина, общественного деятеля, юриста, бывшего Челябинского городского головы, много сделавшего для развития города. Улица располагается в пределах улиц, названных именами Профессора Благих и проспекта Краснопольского. — говорится в сообщении городской Думы.

Также сообщается, что в Металлургическом районе появится бульвар металлургов, который свяжет вместе улицы Сталеваров и Румянцева. Кроме того, новый сквер, расположенный на пересечении улиц Жукова и 50-летия ВЛКСМ было решено назвать «Сквер дочерей Отчизны» в дань о вкладе челябинских женщин в победу в Великой Отечественной Войне.