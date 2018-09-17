/ Новый сквер в Металлургическом районе назвали в честь сотрудников ЧМК

Инициативой строительства стала администрация ЧМЗ.

Сквер Металлургов появится в Челябинске в честь 75-летия Челябинского металлургического комбината. Новый объект протянется от улицы Сталеваров до улицы Румянцева. Инициатором строительства сквера стала администрация Металлургического района, после чего проект был одобрен городской думой.

Речь идёт о разделительном бульваре по Шоссе Металлургов от улицы Сталеваров до улицы Румянцева. Промышленный гигант является не только районообразующим предприятием города, но и вносит большой вклад в развитие района и региона в целом. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе комбината.

Отметим, что сейчас объявлен конкурс на проект ландшафтного дизайна территории. По условиям конкурса, проект должен содержать полный список работ по благоустройству территории. Стоимость работ и материалов не должна превышать 1 миллиона рублей. К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, творческие группы, студенческие объединения, обладающие знаниями и навыками в проектировании ландшафтного дизайна. Проект победителя будет воплощен в жизнь, а автора ждет денежное вознаграждение.