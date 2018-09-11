/ Евгений Кузнецов и Александр Овечкин начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты сняли себя на видео, выполняя сложное упражнение.

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вместе готовятся к новому сезону Национальной Хоккейной Лиги. Видео с тренировок было опубликовано в Инстаграм -аккаунте Russian Machine Never Breaks. На кадрах снято, как хоккеисты выполняют одно из упражнений в тренировочном зале «Вашингтон Кэпиталз». На первом видео Евгений Кузнецов прыжки с гирей.

Кузя, как тренировка?! Кузя! — обращается к товарищу Александр Овечкин.

На следующем видео упражнение выполняет уже сам Александр Овечкин. После прыжков с гирей он преодолевает препятствия. Отметим, что на видео снят и личный тренер по физподготовке Александра Овечкина Павел Бурлаченко.



Напомним, российские хоккеисты в составе «Вашингтон Кэпиталз» выиграли в этом году Кубок Стэнли. В финале чемпионата НХЛ сопреником «Столичных» была команда «Вегас Голден Найтс» из Лас-Вегаса. Серия до четырех побед закончилась со счтом 4−1 в пользу «Вашингтона».