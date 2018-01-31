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/ Южноуральскому егерю разрешили не платить штраф за дорогу, которую он построил за свой счет

Южноуральскому егерю разрешили не платить штраф за дорогу, которую он построил за свой счет

Челябинский облсуд снял с Ихтиандра Шарипова все обвинения.
вчера в 20:02
  |  Общество

Кунашакский егерь больше не должен 2,5 миллиона рублей за то, что построенная им дорога, как оказалось, нанесла ущерб плодородным землям. Решение Кунашакского суда отменили в вышестоящей инстанции.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области к Ихтиандру Шарипову, отменил решение Кунашакского районного суда от 5 октября 2017 года в части удовлетворения требований к Шарипову, в полном объеме отказав истцам. — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Егерь прославился на всю Россию после того, как начались судебные разбирательства из-за дороги, которую он построил за свой счет. За южноуральца заступились в центральном аппарате Россельхознадзора, предложив устранить дело в рамках мирового соглашения.

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