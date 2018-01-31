/ Южноуральскому егерю разрешили не платить штраф за дорогу, которую он построил за свой счет

Челябинский облсуд снял с Ихтиандра Шарипова все обвинения.

Кунашакский егерь больше не должен 2,5 миллиона рублей за то, что построенная им дорога, как оказалось, нанесла ущерб плодородным землям. Решение Кунашакского суда отменили в вышестоящей инстанции.



Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области к Ихтиандру Шарипову, отменил решение Кунашакского районного суда от 5 октября 2017 года в части удовлетворения требований к Шарипову, в полном объеме отказав истцам. — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Егерь прославился на всю Россию после того, как начались судебные разбирательства из-за дороги, которую он построил за свой счет. За южноуральца заступились в центральном аппарате Россельхознадзора, предложив устранить дело в рамках мирового соглашения.

