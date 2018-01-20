/ 700 миллионов выделено на «Безопасные и качественные дороги» Челябинска в 2018 году

Финансирование проекта ведется из федерального и регионального бюджетов.

Челябинская область получит финансирование на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Общее финансирование программы в регионе на 2018 год составит 2 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард из федерального бюджета и еще один — из областного. Челябинск получит 700 миллионов рублей, остальные средства будут направлены на региональные объекты.

То, что Челябинск вернулся в федеральную повестку по вопросам дорог — это одно из главных достижений прошлого года. Более миллиона квадратных метров дорог мы отремонтировали по итогам 2017-го и продолжим эту работу в текущем. Такая поддержка федеральных и региональных властей позволяет нам сделать улицы Челябинска безопаснее и удобнее. — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

В рамках программы планируют завершить обновление проспекта Победы и проспекта Ленина. Также городские власти намерены привести в порядок Свердловский проспект и автодорогу «Меридиан».

