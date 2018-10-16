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Матрешками украсят новогоднюю елку в Челябинске

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе елочных игрушек.
сегодня в 12:16
  |  Общество

В Челябинске стартовал конкурс «Уральская матрёшка». Организаторы проекта выступают «Управление культуры Администрации города Челябинска», «Центр культурно-информационной деятельности», «Совет родителей Челябинской области» и «Челябинское областное отделение Российского детского фонда». Они предлагают участникам почувствовать себя настоящими жителями Урала и изготовить ёлочную игрушку в виде одного из его символов — матрёшки.

Конкурс был организован для подрастающего поколения и призван создать условия для развития творческих способностей детей, их фантазии и воображения. Он также поможет подготовиться к такой дате, как 85-летие Челябинской области! — сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

Для будущих красавиц выдвигаются следующие условия: игрушка должна быть размером от 20 до 60 сантиметров, весом до 500 граммов. Запрещается использовать булавки, иголки, стекло и другие колющие и режущие материалы. В дополнение ко всему, матрешка должна быть устойчива к непогоде и иметь крепление в виде веревочки длинной 30−40 сантиметров.

К участию мы принимаем только индивидуальные работы! Ограничений по количеству участников конкурса нет, но в качестве победителей будут выбраны лишь 30 человек и 70 игрушек. — отметили в ведомстве.

Прием конкурсных работ и заявок будет проходить до 10 декабря 2018 года в «Центре культурно-информационной деятельности. Матрешки оценят по десятибалльной шкале, учитывая исполнительское мастерство, творческую фантазию, оригинальность работ и эстетический вид. К Новому году расписные красавицы украсят ели Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина, где и пройдет церемония награждения победителей.

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