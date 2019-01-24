/ Хоккеисты челябинского «Трактора» посетили стихийный мемориал в Магнитогорске

Игроки возложили цветы на место трагедии.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Хоккеисты клуба «Трактор» 23 января направились к обрушившемуся подъезду жилого дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Игроки «черно-белых» возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Эта трагедия затронула каждого из нас, оставив шрам на сердце. Мы скорбим с семьями погибших. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской команды.

Отметим, что сразу после трагедии обе команды приняли решение провести первые матчи в новом году без шоу-программы и в траурных повязках.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение подъезда, в результате которого погибли 39 человек.

Добавим, сегодня, 24 января, пройдет очередной матч «Южноуральского дерби», в котором сойдутся «Трактор» и магнитогорский «Металлург».