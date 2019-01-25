/ «Трактор» vs «Металлург»: участники «южноуральского дерби» поделились эмоциями от матча

Хоккеисты и тренеры подвели итоги противостояния между «черно-белыми» и «сталеварами».

Игроки и тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» поделились своими эмоциями от очередного раунда «южноуральского дерби». Матч прошел вчера, 24 января, в Магнитогорске, и закончился победой «Металлурга» со счетом 2:0.

Как отметил главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач, «Металлург» в этот вечер не показывал красивый хоккей. Выразил специалист и обеспокоенность большим количеством удалений. Только в первом периоде «Металлург» заработал 6 минут штрафа. Кроме этого, чешский специалист поздравил с первым голом в КХЛ молодого игрока «Металлурга» Павла Дорофеева.

В первом периоде было много удалений — шесть минут. В конце периода случилась эта удачная ситуация, которая нам помогла. Во втором периоде мы улучшили игру, а как забили второй гол, так и вовсе в третьем периоде хорошо играли в организации обороны, держали результат, вели игру к победе. Рады, потому что в прошлом матче потеряли два очка, а сегодня набрали. Поздравил Павла Дорофеева с дебютным голом? Да, он уже много игр в составе, хороший игрок, но надо было забить. Для него эта шайба стала отличным моментом. Отдали шайбу на память. Надеемся, он будет продолжать и забивать дальше. — сказал на послематчевой пресс-конференции Йозеф Яндач.

Сам Павел Дорофеев после матча дал краткую характеристику игры и поделился впечатлениями от первой шайбу во «взрослом» хоккее. По словам молодого игрока, после забитого гола его захлестнули эмоции.

Эмоции только положительные, невозможно передать! Не знал, куда кинуться. Тяжело было, но, наконец, удалось забить и помочь команде выиграть матч. Игра получилась в каком-то смысле безголевой, мы терпели и пришли к этому результату, забив голы. Что долго говорил Расмуссен на скамейке после моего гола? Подбадривал, говорил, что надо больше, надо ещё, надо с каждой сменой играть ещё лучше. — цитирует Павла Дорофеева пресс-служба «Металлурга».

А вот в стане челябинской команды были не столь радостные настроения. Свою характеристику игры после матча привел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный, который посетовал на то, что в хоккее нельзя выиграть, не забив голов.

Соперника — с победой. По игре? Были достаточно неплохие два периода, мы имели хорошие моменты в большинстве и даже при игре «5 на 5». Но, не забивая голов, сложно выиграть матч. — сказал Алексей Тертышный.

Тяжелой игру назвал и защитник «черно-белых» Ник Бэйлен. По словам американско-белорусского легионера у «Трактора» было много моментов, которые не были реализованы.

Это очень тяжелое поражение для всех нас. Надеюсь, мы его преодолеем. Готовимся к следующей игре. Я не знаю, почему сегодня не удалось забить. Мы все понимаем, что не забивали во многих матчах этого сезона, это оказывает определенное давление. Нам нужно собраться. В каких-то моментах мы думает об этом слишком много и это отражается на игре. Я надеюсь, мы сможем оставить эту ситуацию позади и двигаться в нужном направлении. — сказал Ник Бэйлен.

Следующий очный матч команд пройдет 2 февраля в Челябинске, в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Уже завтра, 26 января челябинцы завершат трехматчевый выезд в Казани игрой против «Ак Барса». Магнитогрцы же продолжат играть дома и в воскресенье, 27 января, сыграют против «Автомобилиста».