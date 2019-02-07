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/ Хромающий южноуралец, пропавший по дороге из Сочи, связался с родственниками

Хромающий южноуралец, пропавший по дороге из Сочи, связался с родственниками

Мужчина «застрял» на полпути домой.
сегодня в 21:00
  |  Общество

Не выходивший на связь с родными с 31-го января Игорь Рязанов, который пропал по дороге из Сочи в Копейск сам связался с родственниками и сообщил, что с ним все в порядке. Оказалось, все это время мужчина был в Волгограде.

Игорь нашёлся. Сам написал и позвонил. С ним все хорошо, он Волгограде. Сейчас думает как приехать домой. — рассказала сайту «Первый областной» сестра мужчины Алена Рязанова.

Напомним, о пропаже Игоря Рязанова его родные сообщили в социальных сетях. Мужчина уехал из родного Копейска в Сочи на заработки в мае прошлого года. Уже после Нового года Игорь Рязанов решил вернуться в Челябинскую область, однако у него не было ни денег, ни документов на покупку билета, поэтому он решил добраться до Копейска на попутках. Сайт «Первый областной» разместил информацию о мужчине на своих ресурсах и поделился ей с сообществами Волгограда. После этого Игорь написал сестре.

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