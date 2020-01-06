Челябинск рвется в десятку самых узнаваемых городов России

Голосованием россияне выбирают город, который станет национальным символом.

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Проект «Город России — национальный выбор» вновь открыл голосование, в котором россияне смогут отдать свой голос за город, который они считают одним из самых узнаваемых и символичных. В данный момент Челябинск занимает 11 строчку в списке городов.

«Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом», — гласит информация на странице голосования.

Если кликнуть на название города на сайте, то откроется информация о его истории, создании, а также описание и фотографии значимых достопримечательностей.

Сейчас первую строчку рейтинга занимает Смоленск, затем Нальчик, третью — Севастополь. Все еще может измениться, голосование будет длиться целый год, до 30 декабря 2020 года. Участие в нем может принять любой желающий.