Меньше денег стали тратить челябинцы на мандарины к Новому году

Аналитики выяснили среднюю цену по городу.

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В декабре жители городов-миллионников стали меньше тратить на мандарины, чем в октябре и ноябре. Средняя цена на новогодний цитрус сократилась на 22% и составила 73 рубля за килограмм.

В октябре челябинцы покупали мандарины по сто рублей за килограмм, в декабре — по 83. Средняя цена по городу составляет 85 рублей, выяснили специалисты сервиса Чек от 2ГИС.

Отметим, что главная из причин снижения цен — акции и скидки торговых сетей. Кроме того, в этом году на 50% меньше мандаринов поступает на российские прилавки из Абхазии, где выдался неурожай. В наших магазинах чаще продают турецкие цитрусы, которые дешевле.