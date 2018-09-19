Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.75 +67.75 79.17 +79.17
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Участники «Евроскиллс» назвали основным фактором успеха российское образование

Участники «Евроскиллс» назвали основным фактором успеха российское образование

Южноуральские профессионалы готовы отстаивать честь страны в Венгрии.
сегодня в 12:58
  |  Общество

На чемпионате по профессиональному мастерству в Европе выступят сразу три представителя Челябинской области. О предстоящих испытаниях рассказали эксперты и участники движения «Ворлдскиллс». Профессионал в «Визуальном мерчендайзинге» Максим Усынин отметил, что чемпионом «Ворлдскиллс» нельзя стать любому желающему, а хороший уровень челябинских профессионалов — заслуга учебных заведений нашей области: уровень образования, особенно в сфере дизайна в нашей области соответствует мировому, что помогает нашей сборной получать высокие результаты.

Невозможно подготовить чемпиона с нуля. Это результат действующей системы образования, когда ребята получают хорошие базовые навыки. А по части дизайна у нас образование мирового уровня, об этом говорят и эксперты с западных стран. Эта база очень мощная, нам есть из кого выбирать. Важно и психологическое состояние участников, потому что это еще и психологическое давление. — рассказал Максим Усынин.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, что движение «Ворлдскиллс» в нашей стране пользуется поддержкой на самом высоком уровне, что подчеркивает важность «Ворлдскиллс» для России. Министр образования области также напомнил, что в следующем году Чемпионат Мира по «Ворлдскиллс» пройдет в столице Татарстана.

Поддержка движения беспрецедентная, в том числе и в сравнении с другими странами, потому что у нас оно курируется на уровне президента. Он серьезно интересуется тем, как ребята выступают и как движение набирает обороты внутри страны. По итогам последних выступлений участники соревнований встречались с президентом. Плюс, мы помним, что в следующем году и Россия примет Чемпионат мира по «Ворлдскиллс» в Казани. Мы рассчитываем, что и ребята из Челябинской области будут представлять честь страны, не только как болельщики, но и как участники. — сказал Александр Кузнецов.

Отметим, что Чемпионат «Евроскиллс» пройдет с 22 по 26 сентября в Будапеште, Венгрия. От Челябинской области в составе сборной России выступят: в компетенции «Веб-дизайн и разработка», Константин Ларин, в компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова и в компетенции «Мехатроника» выступят Максим Аксенов и Александр Арапов.

Общество
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
сегодня в 14:25
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
Общество
Молодые специалисты расскажут о привилегиях участия в «Евроскиллс» на 1obl.tv
вчера в 15:40
Молодые специалисты расскажут о привилегиях участия в «Евроскиллс» на 1obl.tv
Общество
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
17.08.2018
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
Общество
Эксперты проверят школьную форму на прочность, «усадку» и образование катышков
24.07.2018
Эксперты проверят школьную форму на прочность, «усадку» и образование катышков
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
  
сегодня в 16:02
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
Происшествия
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
сегодня в 15:54
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
Общество
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
сегодня в 15:44
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
Спорт
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
сегодня в 15:35
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
Общество
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
сегодня в 15:12
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
Общество
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
сегодня в 14:48
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
Происшествия
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
  
сегодня в 14:32
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
Общество
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
сегодня в 14:25
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6