/ Участники «Евроскиллс» назвали основным фактором успеха российское образование

Южноуральские профессионалы готовы отстаивать честь страны в Венгрии.

На чемпионате по профессиональному мастерству в Европе выступят сразу три представителя Челябинской области. О предстоящих испытаниях рассказали эксперты и участники движения «Ворлдскиллс». Профессионал в «Визуальном мерчендайзинге» Максим Усынин отметил, что чемпионом «Ворлдскиллс» нельзя стать любому желающему, а хороший уровень челябинских профессионалов — заслуга учебных заведений нашей области: уровень образования, особенно в сфере дизайна в нашей области соответствует мировому, что помогает нашей сборной получать высокие результаты.

Невозможно подготовить чемпиона с нуля. Это результат действующей системы образования, когда ребята получают хорошие базовые навыки. А по части дизайна у нас образование мирового уровня, об этом говорят и эксперты с западных стран. Эта база очень мощная, нам есть из кого выбирать. Важно и психологическое состояние участников, потому что это еще и психологическое давление. — рассказал Максим Усынин.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, что движение «Ворлдскиллс» в нашей стране пользуется поддержкой на самом высоком уровне, что подчеркивает важность «Ворлдскиллс» для России. Министр образования области также напомнил, что в следующем году Чемпионат Мира по «Ворлдскиллс» пройдет в столице Татарстана.

Поддержка движения беспрецедентная, в том числе и в сравнении с другими странами, потому что у нас оно курируется на уровне президента. Он серьезно интересуется тем, как ребята выступают и как движение набирает обороты внутри страны. По итогам последних выступлений участники соревнований встречались с президентом. Плюс, мы помним, что в следующем году и Россия примет Чемпионат мира по «Ворлдскиллс» в Казани. Мы рассчитываем, что и ребята из Челябинской области будут представлять честь страны, не только как болельщики, но и как участники. — сказал Александр Кузнецов.

Отметим, что Чемпионат «Евроскиллс» пройдет с 22 по 26 сентября в Будапеште, Венгрия. От Челябинской области в составе сборной России выступят: в компетенции «Веб-дизайн и разработка», Константин Ларин, в компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова и в компетенции «Мехатроника» выступят Максим Аксенов и Александр Арапов.