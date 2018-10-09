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/ Пластиковой картой хотят заменить внутренние паспорта в России

Пластиковой картой хотят заменить внутренние паспорта в России

Вся важная информация о владельце будет храниться в чипе.
сегодня в 19:57
  |  Общество

Законопроект о введении электронных паспортов гражданина РФ будут рассматривать в Госдуме. Сейчас его разрабатывают. Однако, как удалось узнать «Ведомостям», с большой долей вероятности электронный паспорт станет основным внутренним документом в России.

Выглядеть он будет как банковская карта с нанесенными на поверхность основными данными (Имя, фамилия, дата рождения) и фотографией. Там также будет чип, который и делает удостоверение личности электронным. В чипе будет храниться информация о полисе, водительских правах, транспорту, который находится во владении.

Электронный паспорт, носителем которого может стать пластиковая карта с чипом, даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Кроме того, такой документ предоставит доступ к данным человека в разных государственных информационных системах, что позволит получать и коммерческие, и государственные услуги. — сообщает ТАСС.

Эксперты говорят, что такой документ, как электронное удостоверение личности, будет очень тяжело подделать. Это снизит, например, количество случаев продажи краденных авто. В то же время хранение всей информации о гражданах РФ в едином реестре опасно. Ведь не исключаются хакерские атаки.

Основной отрицательной стороной для системы в целом является сила хакерских атак на государственные учреждения и их незащищенность в нынешней ситуации мировых электронных войн. То есть вся база данных населения страны будет в зоне риска из-за единого реестра данных. — цитирует «Российская газета» ведущего аналитика ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Законопроект будет разработан до конца года по поручению вице-премьера РФ Максима Акимова. Затем его передадут рабочей группе при АНО «Цифровая экономика».

Отметим, что ID-карты давно заменили внутренние паспорта в Казахстане, Украине, США, странах Евросоюза.

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