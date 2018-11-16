/ Электронные паспорта могут начать выдавать в отделениях Сбербанка

Новый вид документа можно будет получить в отделении «Сбер-МФЦ».

В отделениях Сбербанка можно будет получить электронный паспорт, сообщает газета «Известия».

В сентябре МВД внесло в правительство проект по реализации внедрения документов нового поколения. Электронные паспорта должны появиться в России до 2024 года.

Это пластиковая карточка с чипом, которая будет содержать данные о владельце. В нее будут входить не только фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, но и данные СНИЛС и ИНН. Возможно, к ней же будет привязано и водительское удостоверение.

Получать электронный паспорт можно будет в отделениях Сбербанка, которые предоставляют госуслуги. На данный момент такие отделения в пилотном режиме запущены в Казани, Уфе и Иркутске.

Сбербанк и так занимает монопольное положение на рынке, поэтому от того, что он будет выдавать гражданам новые паспорта, ничего не изменится. А для населения это может быть удобно. — прокомментировал «Известиям» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Будут ли другие банки выдавать паспорта — пока неизвестно.