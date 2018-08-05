/ Загранпаспорт все еще можно оформить со скидкой в 30%

Документ обойдется недорого, несмотря на выросшую госпошлину.

С 3 августа стоимость оформления загранпаспорта заметно выросла. Госпошлина за биометрический документ составляет 5 тысяч рублей для взрослого и 2,5 тысячи — для ребенка. Цена на паспорта старого образца не изменилась. Это 2 тысячи и 1 тысяча рублей для взрослого и ребенка соответственно.

Южноуральцам, которые собираются впервые оформить или заменить загранпаспорт, напоминают: цена может быть ниже, если воспользоваться скидкой, которую дают при подаче документов через портал Госуслуг.

При обращении за оформлением заграничного паспорта посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг граждане получают скидку 30%. Получить готовый заграничный паспорт при обращении по месту жительства можно будет через месяц, а для граждан, обратившихся по месту пребывания и (или) имеющих соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, срок оформления загранпаспорта составит до трех месяцев. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что уже 36 тысяч человек, проживающих на Южном Урале, получили загранпаспорта в 2018 году.