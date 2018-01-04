Краснолицей снегурочке в Карабаше снесли голову ﻿

Скульптура пострадала, не дождавшись Нового года.

Вызвавшая бурю обсуждений Карабашская снегурочка, с красным цветом лица, уже к празднованию Нового года была обезглавлена. Жители подозревают в вандализме автора скульптуры. По их словам, внучке Деда Мороза сначала пытались придать здоровый цвет лица, но усилия оказались тщетны. На следующий день до сказочного персонажа добрались вандалы.



По нашумевшей в интернете «Снегурочке» принято решение не оплачивать исполнителю работу. На будущий год вид новогоднего городка будем выбирать совместно с горожанами. — заявил мэр Карабаша на свой странице в VK



Напомним, снежный городок в Карабаше, призванный подарить праздник жителям города, поверг их в уныние. Уже через сутки после открытия нападкам вандалов подвергся ледяной трон. У него откололи подлокотники и расковыряли сиденье. Символы праздника — Дед Мороз и Снегурочка, по словам горожан, получились слишком экстравагантными.