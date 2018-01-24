/ Автомобили попали в ледяной «плен» после прорыва трубы в Челябинске

Коммуникации не выдержали минусовых температур.

Накануне автомобилисты, припарковавшие свои автомобили во дворе жилого дома на улице 3-го Интернационала в Челябинске, столкнулись с трудностями. Машины заблокировало после порыва на трубопроводе. Водой затопило прилегающую территорию, которая в морозы моментально превратилась в лед.

23 января в 4 утра произошла авария по улице 3-го Интернационала возле дома № 117 — порыв трубы насосной станции. Ликвидацией аварии занималась МУП ПОВВ, в результате чего оказался вмерзший автомобиль жителя дома. Прилегающая территория оказалась залита водой и при минусовой температуре, придомовая территория оказалась во льду. «Теплый дом» выделил людей для расчистки территории. — прокомментировал происходящее автор видео Евгений Климов.

Как сообщили в МУП ПОВВ, к устранению последствий аварии приступили с применением спецтехники.

Вчера, 23 января, была зафиксирована одна утечка, связанная именно с промерзанием водовода, а именно на водоводе по улице 3 Интернационала № 117. Для дополнительных работ по подмерзшему водоводу были использованы тепловые пушки. Авария была устранена уже к 10 утра. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе МУП ПОВВ.

Также представители водоснабжающей компании сообщили о жалобах жильцов частного сектора, где подмерзают вводы на дома.

