/ Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми»

Оперный певец вошел в категорию «Лучший классический сольный вокальный альбом».

Российского оперного певца Дмитрия Хворостовского номинировали на главную музыкальную премию мира - «Грэмми». Исполнитель вместе с дирижером Константином Орбеляном вошел в число номинантов в категории «Лучший классический сольный вокальный альбом». Запись «Свиридов: Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина конкурирует с четырьмя другими номинантами.



Отметим, что победители «Грэмми-2018» будут объявлены 28 января 2018 года.

Напомним, известие о смерти Дмитрия Хворостовского появилось утром 22 ноября. Об этом сообщили сразу несколько музыкантов. Спустя время официальный представитель артиста Шон Майкл подтвердил информацию. Маленький некролог появился в официальной группе оперного певца в Facebook. Дмитрий Хворостовский с 2015 года боролся с опухолью мозга. Он проходил несколько курсов лечения в онкологических клиниках. При этом артист не переставал выступать. По завещанию, тело исполнителя будет кремировано, две капсулы захоронят на Новодевичьем кладбище и в родном Красноярске. 27 ноября в последний путь проводили артиста в Концертном зале имени Чайковского.