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/ 4 челябинских ТРК «заминировал» аноним в канун Нового года

4 челябинских ТРК «заминировал» аноним в канун Нового года

Сообщения стали поступать после обеда.
сегодня в 10:14
  |  Общество

В Челябинске 30 декабря посетителей ТРЦ «Алмаз» вывели на улицу, сообщив о внезапной пожарной тревоге. Однако на место прибыли не только сотрудники МЧС, но и полиция, кинологи с собаками. На самом деле, как выяснилось позднее, в ТРК предполагали угрозу взрыва. Такое сообщение получили администраторы ТРК «Алмаз», «Фиеста», «Фокус» и «Куба». 


В период с 16:37 минут до 19:15 минут 30 декабря от руководства четырех торгово-развлекательных комплексов поступили сообщения об анонимных звонках с угрозой о заложенных взрывных устройствах. Оповещение оперативных и диспетчерских служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. — рассказали сайту «Первый областной» в городской ЕДДС. 

Ни в одном комплексе опасных предметов не нашли. Ситуацию держит на контроле полиция. Автор анонимных сообщений будет найден. 

Добавим, что в соседнем Екатеринбурге людей вывели из 4 зданий. Полиция также отреагировала на сообщения о минировании.

Напомним, ранее торговые комплексы в Челябинске подверглись «атаке» 11 сентября. Тогда анонимные звонки о взрывных устройствах поступали в полицию. Проверив заведения, полиция ничего не обнаружила. Аналогичные сообщения принимала вся Россия, виновника быстро отыскали. Им оказался 28-летний россиянин, примкнувший к ИГИЛ (запрещена в России).

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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