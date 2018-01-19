/ 8 знаменитых южноуральцев отметят статуэткой Кентавра в прямом эфире «Онлайн ТВ»

Олег Митяев вручает премию «Светлое прошлое».

Вновь знаменитые южноуральцы становятся номинантами премии «Светлое прошлое». Она появилась несколько лет назад по инициативе Олега Митяева, барда, начинавшего карьеру в Челябинской области. По его инициативе в 2017 году выделили 8 человек, проявивших себя в разных сферах деятельности.



Премия «Светлое прошлое» является одним из официальных брендов Южного Урала и вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности (искусство, наука, спорт, производство, общественная деятельность). Собственно награда — это почетный диплом и призовая статуэтка работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного: символическое изображение Кентавра с цветком в груди. Автор идеи — народный артист РФ Олег Митяев. — рассказали сайту «Первый областной» в фонде Олега Митяева.

Смотрите вручение премии «Светлое прошлое» в прямом эфире «Онлайн ТВ». Трансляция начнется 21 января в 18:00.

Лауреаты премии:

Двойников Валерий Васильевич. Дзюдоист. Тренер по дзюдо.

Касков Олег Александрович. Военнослужащий РА, полковник. Герой России.

Кацнельсон Михаил Иосифович. Профессор, доктор физико-математических наук, член Нидерландской Королевской академии наук, Европейской академии и Королевского научного общества в Упсале (Швеция).

Ливинский Павел Анатольевич. Генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети».

Масленников Игорь Фёдорович. Кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Мирасов Рустам Хасанович. Стилист. Многократный чемпион мира, Европы и России по парикмахерскому искусству.

Пускепалис Сергей Витауто. Актёр театра и кино, режиссёр. Призёр кинофестиваля «Кинотавр», лауреат премии «Ника», лауреат Берлинского кинофестиваля.

Чербаджи Дмитрий Афанасьевич. Театральный художник. Академик Российской академии художеств, профессор.

На церемонию также пригласили Ольгу Евгеньевну Прокофьеву как лауреата 2016 года.



Вести церемонию будут народная артистка России, актриса театра имени Вахтангова Марина Есипенко и народный артист России Олег Митяев.