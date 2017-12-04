/ Причастных к лжеминированию в России задержала полиция

МВД пресекла работу нелегального мобильного оператора, действовавшего во многих регионах.

Сегодня, 4 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось пресечь работу нелегального оператора мобильной связи, причастного в волне телефонных звонков о минировании различных объектов в городах России.

Пресечена деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов, оказывавшего незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи физическим и юридическим лицам на территории московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края. — цитирует Ирину Волк «Интерфакс».

По ее словам, личности группы установлены, сейчас они задержаны и дают показания. Обыски прошли на территории шести субъектов Российской Федерации, был изъят 41 сотовый шлюз и более 2000 сим-карт, а также компьютерная техника, электронные носители.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», поскольку оператор связи не был зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не имел лицензии на право оказания данных услуг.

Напомним, 4 октября челябинские здания подверглись массовой эвакуации. С полудня и до вечера продолжалась работа силовиков во всех районах областного центра. По информации от собственного источника, сообщения об опасных предметах носили волнообразный характер, дежурные принимали и обрабатывали их в течение второй половины дня. Всего «телефонная атака» продолжалась около 8 часов. Злоумышленники сообщали именно о взрывных устройствах в зданиях, эвакуация не была учебной.



5 октября по России прошла вторая волна массовой эвакуации. В Челябинске после сообщений о минировании были проверены несколько школ: № 13, 67, 109, 138, 152, 154. Всего поступило 7 звонков.



Директор ФСБ сообщил, что массовая телефонная атака была организована с помощью средств IP-телефонии. Организовали ее россияне, находящиеся за пределами страны. Но на территории России, по мнению директора, у них есть пособники.