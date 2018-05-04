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/ «НОВАТЭК-Челябинск» привез «Огонь Победы» в Увельский район

«НОВАТЭК-Челябинск» привез «Огонь Победы» в Увельский район

К мероприятию присоединились школьники.
сегодня в 17:43
  |  Общество

Поселок Нагорный Увельского района присоединился к патриотическому проекту «Огонь Победы», который представляют «НОВАТЭК-Челябинск» вместе с Медиахолдингом «ОТВ». На торжественном построении ученики Нагорненской школы рассказали о своих прадедах — героях Великой Отечественной войны. За годы войны Увельский район проводил на фронт 5530 своих земляков. Среди них более 200 нагорненцев.

Мой прадедушка Горбаченко Дмитрий Васильевич, разведчик. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». — рассказала участница мероприятия Виктория Приказнова.

После торжественной части возле мемориала солдатам Великой Отечественной прошел субботник. Отряд старшеклассников «Лидер» отмывал мраморную плиту с высеченными именами героев-односельчан, чистил до блеска монумент солдату, белил бордюры и деревья. Затем на главной площади поселка собрались ветераны и трудовые отряды. Директору школы был передали симоволический «Огонь Победы».

«Огонь Победы» — патриотический проект, созидательный и очень символичный, ведь огонь символизирует жизнь. Радует, что в процесс восстановления памятных мемориалов на территории области активно включаются администрации городов и районов, организации ветеранов, отряды волонтеров и поисковиков. — отметил генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

СПРАВКА: Компания «НОВАТЭК-Челябинск» при поддержке Медиахолдинга ОТВ реализует патриотический проект «Огонь Победы». Благотворительная акция стартовала в 2015 году, ее главная цель — восстановление и ремонт мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. За три года на территории Челябинской области было отреставрировано 29 мемориалов.

Еще одна задача проекта «Огонь Победы» — патриотическое воспитание. В рамках проекта проходит акция «Одна песня на все города», которая объединяет южноуральцев в стремлении словами любимых военных песен сказать ветеранам — Спасибо.

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