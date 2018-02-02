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/ На границе Китая и Казахстана появится представительство Челябинской области

На границе Китая и Казахстана появится представительство Челябинской области

Это поможет массово экспортировать челябинские товары.
вчера в 17:53
  |  Общество

Торговое представительство Южного Урала появится в свободной экономической зоне «Хоргос», расположенной на границе Казахстана и Китая, — там осуществляется беспошлинная торговля. Для транспортировки товаров планируют использовать Казахские железные дороги.

Для нас тесное сотрудничество с Казахскими железными дорогами является принципиально важным вопросом. Это важное звено в мультимодальной логистической цепочке между Россией, Казахстаном и Китаем. Важно, чтобы многие вопросы были взаимно увязаны. Это касается организации логистических сервисов, таможенного сопровождения грузов, увеличения пассажиропотока, льготных ставок, в том числе для ТЛК «Южноуральский». — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, в зоне «Хоргос» планируют возвести торговый дом Челябинской области. Там южноуральские предприниматели смогу продавать товары собственного производства и закупать китайские.

На территории свободной экономической зоны «Хоргос» представители бизнеса Челябинской области смогут осуществлять реализацию собственной продукции и закупать те или иные китайские товары. Второй аспект — развитие «большой» логистики, встраивание наших сухопутных коридоров в мировую логистику. Для нас терминал ТЛК «Южноуральский» является базовым. Мы предлагаем совместно развивать логистику через Казахстан. — пояснил президент АО «Национальная компания „Казахстан темир жолы“» Канат Алпысбаев.

Для того, чтобы реализовать запланированное, сегодня, 2 февраля, было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» и АО «Южноуральская управляющая компания» (оператор ТЛК «Южноуральский»), а также заключен инвестиционный договор между «Южноуральской управляющей компанией» и АО «Международный центр приграничного сотрудничества „Хоргос“».

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