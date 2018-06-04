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/ Сердце Егора Крида завоевала участница шоу «Холостяк» с Урала

Сердце Егора Крида завоевала участница шоу «Холостяк» с Урала

Борьба развернулась между финалистками Дарьей Клюкиной и Викторией Коротковой.
сегодня в 12:21
  |  Общество

Накануне в эфире телеканала ТНТ девушку своей мечты выбрал еще один именитый холостяк — певец Егор Крид. Сердце исполнителя удалось завоевать актрисе Дарье Клюкиной из Екатеринбурга. 23-летняя девушка получила обручальное кольцо, в то время как соперница — Виктория Короткова, отправилась домой.

До конца я не верила, что выиграю. Егор непредсказуем. Когда ты влюблен, естественно, ты хочешь, чтобы это было взаимно, ты в это веришь, ты это говоришь. Поэтому многим может показаться, что я где-то вела себя высокомерно, мне так пишут. Если любая другая девчонка поставит себя на мое место, я думаю, что она бы так себя и вела, и ревновала, и психовала. Когда я смотрю на свои реакции, я забываю, что я где-то так что-то говорила, но я ведь не могу по-другому. Я реагировала так, потому что я так чувствовала на тот момент. — рассказала в интервью сайту Super.ru победительница Дарья Клюкина.

Перед тем, как принять окончательное решение, Крид побывал на свидании с обеими девушками. Финальная серия снималась на вертолетной площадке небоскреба в Дубаи. Всего в очередном сезоне приняли участие 25 девушек, выбывших ранее.

Напомним, в предыдущих сезонах шоу «Холостяк» участвовала девушка из Челябинска. Ксения Слащева едва не покорила сердце актера Алексея Воробьева. Однако по состоянию здоровья участница покинула съемочную площадку.

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