/ Теплицу за 7,4 миллиардов рублей построят в южноуральском моногороде

Комплекс обеспечит 720 новых рабочих мест.

Губернатор Челябинской области подписал соглашение с федеральным Фондом развития моногородов о создании теплицы в Усть-Катаве. Новый агропарк «Горный» будет запущен к концу 2018 года, сейчас здесь идут строительные работы.

Сегодня уже выполнены работы по устройству вертикальной планировки в объеме 1,5 тысяч квадратных метров, установлено 8,5 тысячи свай фундамента под колонны. Смонтировано 1,2 тысячи тонн металлоконструкций каркаса теплиц — это 70% от общего объема, остеклено 60 тысяч квадратных метров площади теплиц. Установлено 1,7 тысячи погонных метров трубопровода системы внутренних водостоков теплиц — это 60% объема работ, смонтировано 250 тысяч погонных метров трубопровода системы отопления теплиц. — подчеркнул управляющий ООО «Агропарк Урал» Евгений Батурин.

Часть средств на реализацию инвестпроекта выделяют в Фонде, часть — в правительстве Челябинской области. Большую часть — 5,75 миллиардов рублей, вложит инвестор.

Работу по созданию агропарка в Усть-Катаве сопровождает рабочая группа, созданная губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Новое производство создаст 720 новых рабочих мест. — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Напомним, Усть-Катав претендует на получение статуса территории опережающего развития. Здесь развивают агропромышленный комплекс, намерены создать трамвайное производство.