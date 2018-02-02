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/ «Горячую линию» по вопросам состояния хоккейных коробок создадут для челябинцев

«Горячую линию» по вопросам состояния хоккейных коробок создадут для челябинцев

Задать вопросы смогут все желающие
вчера в 18:55
  |  Общество

Телефон «горячей линии» будет работать во вторник, 6 февраля, с 13 до 16 часов. В это время с дозвонившимися челябинцами будут общаться член Общественного совета Олег Чернышев и директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Они ответят на интересующие вопросы горожан, в том числе по наличию ограждения и освещения, качеству ледового покрытия и другие. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Связаться со специалистами можно будет шестого февраля в указанное время по телефону 776-40-75.

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Комментарии

Житель
20:10, 02.02.2018
Уважаемые чиновники, а где конкретно в Ленинском районе есть такие прекрасные сооружения? Что вы голову людям морочите? Не стыдно?

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