/ «Горячую линию» по вопросам состояния хоккейных коробок создадут для челябинцев

Задать вопросы смогут все желающие

Телефон «горячей линии» будет работать во вторник, 6 февраля, с 13 до 16 часов. В это время с дозвонившимися челябинцами будут общаться член Общественного совета Олег Чернышев и директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Они ответят на интересующие вопросы горожан, в том числе по наличию ограждения и освещения, качеству ледового покрытия и другие. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Связаться со специалистами можно будет шестого февраля в указанное время по телефону 776-40-75.

