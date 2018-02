/ Кузнецов против Панарина. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги проходит без продолжительного перерыва на Олимпиаду, как это происходит в КХЛ. Очередной игровой день позволил встретиться двум южноуральцам — Евгению Кузнецову и Артемию Панарину. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:2.



По ходу матча с промежутком меньше чем в одну минуту заброшенными шайбами отличились оба нападающих. «Кузя» также стал ассистентом первой заброшенной шайбы. По итогу Евгений Кузнецов признан первой звездой матча.



Sin bin can't contain @Kuzya92 for long #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/WlLQHVf2FB