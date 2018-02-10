/ Кузнецов против Панарина. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ

«Кузя» признан первой звездой матча.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги проходит без продолжительного перерыва на Олимпиаду, как это происходит в КХЛ. Очередной игровой день позволил встретиться двум южноуральцам — Евгению Кузнецову и Артемию Панарину. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:2.



По ходу матча с промежутком меньше чем в одну минуту заброшенными шайбами отличились оба нападающих. «Кузя» также стал ассистентом первой заброшенной шайбы. По итогу Евгений Кузнецов признан первой звездой матча.



«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус)

4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы:

Карлсон (Кузнецов), 5:09. Кузнецов, 19:58. Бигл, 24:38. Эллер, 26:06 (бол.). — Дюбуа, 6:28. Панарин, 20:27.

