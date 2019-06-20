Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.98 -0.36 71.64 -0.59
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Хореографы шоу «Танцы» поставят номера для челябинской молодежи

Хореографы шоу «Танцы» поставят номера для челябинской молодежи

Танцевать будут и ребята с ограниченными возможностями.
сегодня в 12:13
  |  Общество

В рамках проекта «Танцуют все!» московские хореографы поставят номера для инклюзивных танцевальных коллективов Челябинска. Идею поддержали объединения клуба «Наше место»: «Line», «SODA» и «OGC». В них выступают участники с нарушением слуха и ДЦП, в коллективе «Line» танцуют ребята на инвалидных колясках.

Танцевальное инклюзивное сообщество считают хорошей идеей и коллективы «Lil MaKeRz» с театром танца «DeepVision».

В этом году одними из наставников проекта станут Игорь Рудник, Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко. Они уже третий год сотрудничают с коллективами клуба «Наше место».

В этот раз я работаю с ребятами с ДЦП, и идея номера уже месяца два как в моей голове. Я хочу сделать так, чтоб зритель не видел разницы между профессиональными танцовщиками и ребятами с ограниченными возможностями здоровья. — сообщила Екатерина Решетникова.

Некоторые хореографы будут впервые работать с ребятами, имеющими ограниченные возможности. К примеру, Виталий Савченко. Московский танцор пообещал, что в процессе мастер-классов отберет двух участников для отдельного номера.

Подготовка к гала-концерту идет с 18 июня. Совместную работу проекта «Танцуют все!» можно будет увидеть уже этой осенью.

Спорт
В Челябинске в 19 раз прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту
25.03.2019
В Челябинске в 19 раз прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту
Спорт
«Первый областной» в прямом эфире покажет Кубок губернатора по танцевальному спорту
24.03.2019
«Первый областной» в прямом эфире покажет Кубок губернатора по танцевальному спорту
Культура
Страсти по Африке: ансамбль «Урал» кардинально сменил стилистику танцев
08.12.2018
Страсти по Африке: ансамбль «Урал» кардинально сменил стилистику танцев
Общество
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
06.11.2018
Маленькая челябинка перетанцевала профессионалов на шоу «Лучше всех»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер встретился с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области
сегодня в 16:55
Алексей Текслер встретился с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области
Общество
В Челябинске окажут помощь избитому на карьере школьнику с ДЦП
сегодня в 16:34
В Челябинске окажут помощь избитому на карьере школьнику с ДЦП
Общество
В России субсидируют ипотечные кредиты для семей с несколькими детьми
сегодня в 16:13
В России субсидируют ипотечные кредиты для семей с несколькими детьми
Общество
В Челябинске откроют памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков»
сегодня в 16:06
В Челябинске откроют памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков»
Политика
Хакерской атаке подвергся колл-центр «прямой линии» Владимира Путина
сегодня в 15:59
Хакерской атаке подвергся колл-центр «прямой линии» Владимира Путина
Политика
Одиннадцатый кандидат заявился на выборы губернатора Челябинской области
сегодня в 15:31
Одиннадцатый кандидат заявился на выборы губернатора Челябинской области
Общество
Владимир Путин объявил, что реальные доходы населения начали расти
сегодня в 15:24
Владимир Путин объявил, что реальные доходы населения начали расти
Общество
Жители Челябинской области рассказали президенту РФ о нехватке медицинского персонала
сегодня в 15:10
Жители Челябинской области рассказали президенту РФ о нехватке медицинского персонала
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6