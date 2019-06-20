/ Хореографы шоу «Танцы» поставят номера для челябинской молодежи

Танцевать будут и ребята с ограниченными возможностями.

В рамках проекта «Танцуют все!» московские хореографы поставят номера для инклюзивных танцевальных коллективов Челябинска. Идею поддержали объединения клуба «Наше место»: «Line», «SODA» и «OGC». В них выступают участники с нарушением слуха и ДЦП, в коллективе «Line» танцуют ребята на инвалидных колясках.

Танцевальное инклюзивное сообщество считают хорошей идеей и коллективы «Lil MaKeRz» с театром танца «DeepVision».

В этом году одними из наставников проекта станут Игорь Рудник, Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко. Они уже третий год сотрудничают с коллективами клуба «Наше место».

В этот раз я работаю с ребятами с ДЦП, и идея номера уже месяца два как в моей голове. Я хочу сделать так, чтоб зритель не видел разницы между профессиональными танцовщиками и ребятами с ограниченными возможностями здоровья. — сообщила Екатерина Решетникова.

Некоторые хореографы будут впервые работать с ребятами, имеющими ограниченные возможности. К примеру, Виталий Савченко. Московский танцор пообещал, что в процессе мастер-классов отберет двух участников для отдельного номера.

Подготовка к гала-концерту идет с 18 июня. Совместную работу проекта «Танцуют все!» можно будет увидеть уже этой осенью.