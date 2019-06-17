/ 4-летняя попрыгунья из Челябинска впечатлила зрителей на шоу «Лучше всех»

Девочка вместе с папой занимается роуп-скиппингом.

Маленькая Оля Костандова из Челябинска в свои 4 года уже по праву может называть себя лучшей. Такое «звание» ей присвоили в студии «Первого канала». В программе «Лучше всех» Оля показала, как мастерски прыгает на скакалке вместе с папой Максимом. Он лучший тренер для девочки, потому что занимается роуп-скиппингом профессионально и дважды становился чемпионом России.

Оля Костандова рассказала, что Москва ей нравится больше, чем Челябинск, потому что в столице меньше заборов. Но жить в Москве девочка пока не планирует, потому что дома у нее есть дело: вместе с папой Оля делает скакалки.

Мы делаем скакалки из бисера. Сначала в кондуктор вставляем бисер, потом разрезаем, продеваем нитку, вставляем ручки и продаем. Люди говорят: «Крутые скакалки». И отправляют нам деньги за это. — рассказала про семейный бизнес Оля Костандова.

Девочка проскакала вместе с папой под песню Little Big — Skibidi. Ведущий шоу «Лучше всех» Максим Галкин очень впечатлился мастерством 4-летней девочки, вручил ей медаль и рюкзачок со сладостями.