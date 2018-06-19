/ В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту слива опасных веществ в реку

Правоохранители продолжают проверку.

Уголовное дело возбуждено в Челябинской области после проверок на предприятии группы «Мечел» по факту выявленных там нарушений. Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Специалисты, нагрянувшие c проверкой в компанию, обнаружили канализационный слив, ведущий в реку Черная. Там, по предварительным данным, содержание вредных веществ было превышено в десятки раз. В частности, зашкаливали показатели по ртути в 29 раз, нефтепродуктам в 10 раз и фенолу в 7 раз.

По факту обнаруженных нарушений на «Мечеле» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, все подробности устанавливаются. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

На предприятие выезжали сотрудники силовых структур, а также специалисты Росприроднадзора. Они сделали забор проб воды. О визите силовиков сообщалось 24 мая. После этого министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что никаких послаблений для промышленников не будет.