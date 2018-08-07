/ Бобров защитили от электротравм южноуральские энергетики

Грызуны, обгладывая молодые деревья, роняли их на линию электропередач.

В Уйском районе бобров обезопасили от электротравм специалисты «Челябэнерго». Они заметили, что в зоне линии электропередач «Нижнеусцелемово», тянущейся вдоль реки, живут грызуны. Их очень привлекают стоящие на берегу деревья. Обгрызенные, те падают на провода, обрывают их, а это, в свою очередь, угрожают электрической травмой животным.

Чтобы избежать нарушений электроснабжения, энергетики Златоустовских электросетей провели расчистку охранной зоны ЛЭП от молодой поросли. На время проведения работ линию электропередачи обесточили, из Златоуста был доставлен дизель-генератор, который снабжал электроэнергией потребителей. Все работы выполнены оперативно в течение недели с соблюдением всех экологических норм, окружающая среда и животные не пострадали. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

Молодая поросль угрожала также школе Новоусцелемово и всему селу, ведь оборванные провода могли лишить электричества именно их. Теперь такая проблема не возникнет.