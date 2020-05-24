Кому противопоказан кефир рассказали диетологи

Оказывается, он может навредить людям с самыми разными заболеваниями.

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Кефир — один из самых популярных кисломолочных продуктов в России. Кто-то пьёт его для того, чтобы похудеть, а кому-то его назначают по медицинским показаниям. Но всем ли его можно пить? Диетолог Светлана Соломеина рассказала изданию E1.ru, кому этот продукт противопоказан.

Оказывается, кефир не только противопоказан аллергикам из-за содержания в нём молочного белка и кефирных дрожжей, но и тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока.

«Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите или панкреатите. Наравне с другими продуктами, в основе которых лежат грибковые культуры, кефир лучше исключить пациентам с заболеваниями ЖКТ и молочницей»,— цитирует диетолога издание.

Кроме того, тем, кто хочет похудеть, кефир не поможет. Во-первых потому, что это продукт с низким гликемическим индексом, а подобные продукты могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир сжигаться просто не будет. Во-вторых, есть понятие калорийности, и если выходить за определённые рамки, то можно нанести вред здоровью.

«В кефире 2,5% калорийность составляет 500 калорий на литр, а 2000 калорий — это усредненная рекомендованная суточная норма. Есть понятие „величина основного обмена“ — это количество калорий, необходимое организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности, базового метаболизма и так далее. Если эту норму калорий сильно принижать, это будет вредить здоровью»,— добавила Светлана Соломеина.

Норма потребления кефира для здорового человека, добавляет диетолог, — не более 400 миллилитров в сутки, то есть два стакана.